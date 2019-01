Polícia Civil anuncia troca de comando de seccionais na região

Do dgabc.com.br



09/01/2019 | 12:15



A Polícia Civil de São Paulo anunciou nesta quarta-feira (9) a troca no comando de três delegacias seccionais do Grande ABC – responsáveis por coordenar o trabalho de distritos policiais de uma determinada área. A mudança de postos foi oficializada no Diário Oficial do Estado.

Na Seccional de Santo André, responsável também pelos municípios de Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, o delegado titular será Francisco José Alves Cardoso, que substitui Adalberto Henrique Barbosa.

Em São Bernardo, que cobre ainda São Caetano, sai Fernando Schimidt de Paula e entra Ronaldo Tossunian.

Já em Diadema, Luis Storni passa o comando para Guerdson Ferreira. (Com informações de Aline Melo)