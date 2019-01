Vaza áudio de briga por pensão com Simony xingando o ex: - Um safado, vagabundo

09/01/2019 | 12:04



Após se envolver em diversas polêmicas nos últimos tempos, Simony pode estar se tornando o foco dos holofotes mais uma vez. Segundo o jornal Extra, a cantora de 42 anos de idade está sendo acusada de xingar e fazer ameaças ao jogador Diego Souza, pai da filha dela, Pyetra, de 12 anos, por causa de pensão alimentícia. O motivo? Um suposto áudio atribuído à cantora e que ela teria enviado ao ex-companheiro reclamando do valor da pensão, estipulado em trezentos reais pela Justiça, vem circulando nas redes sociais.

Na gravação, além de chamar o jogador de safado e vagabundo, Simony também alega que fará Diego passar vergonha publicamente. Confira abaixo.

- Você vai passar vergonha, e quero que passe mesmo. Eu vou em todas as televisões e vou falar: Ele é um safado, vagabundo. Quer que a filha dele estude em colégio público, pagando trezentos reais de pensão?. Eu vou recorrer de novo e vou até o inferno. Você não vai escapar. É isso que quer pagar? Então vai passar vergonha. Está avisada, viu, filha? Vou fazer seu pai passar vergonha, diz um trecho do áudio.

Na mensagem, que teria sido enviada pelo WhatsApp por Simony a Diego, ela ainda teria dito que a filha deles está do lado e ciente de tudo o que está acontecendo.

- O juiz determinou isso, mas você é pai! Você sai para jantar e gasta mais de trezentos reais com seus filhos. Ela está aqui do meu lado, viu, Diego? E ela está sabendo tudo que você está fazendo com ela! Nem precisa colocar trezentos reais? Me fala, ela come o que com trezentos reais? Palhaço, ridículo, idiota, imbecil.

Em resposta a uma seguidora no Instagram que questionou o vazamento do áudio, Simony disse:

A justiça irá resolver os danos morais disso tudo.

Em outro post, a cantora afirma que se calará para preservar a filha.

Sou brava, sou intensa falo o que penso mesmo. Mas nesse momento para preservar minha filha que com 12 anos já sabe ler e tem redes sociais vou me calar. Calar não quer dizer parar de lutar. Não faltará nada pra ela como nunca faltou sou o tipo de mulher que por um filho faço o impossível. Obrigada por todas as mensagens de mulheres fortes que como eu estão lutando por algo digno para seus filhos. Minha luta continua e eu vou até o fim, postou.

A publicação ainda revela que Diego é técnico de futebol do Taboão da Serra, em São Paulo, e entrou recentemente com uma ação na Justiça pedindo a revisão da pensão e alegando que ganha atualmente mil reais. Inicialmente, o valor da pensão paga pelo jogador era de seis mil reais, depois passou para mil e duzentos reais e agora para 300 reais.

Além de Pyetra, Simony é mãe de Ryan, de 17 anos de idade, Aysha, de 15 anos de idade, do relacionamento com o rapper Afro-x, e Anthony, de cinco anos de idade, do atual casamento com Patrick Silva.