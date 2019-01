Irmão de Kevin Spacey diz que ator é um monstro que se transformou no pai deles, que os molestou quando criança

09/01/2019 | 11:04



Kevin Spacey está sofrendo acusações de ter abusado sexualmente de um garçom de 18 anos de idade, em 2016. Nos últimos anos, o ex-astro de House of Cards tem sido acusado de outros casos parecidos, mas só agora a situação foi à tribunal. Horas após o ator marcar presença em uma audiência seu irmão, Randy Fowler, deu entrevista para o podcast The Drew and Mike para tentar justificar as ações de Spacey.

Segundo informações do TMZ, os dois, quando crianças, sofreram abusos do pai, o que teria afetado Spacey o suficiente para que ele realizasse essas ações criminosas anos depois.

Randy disse que conseguiu escapar dessa situação no começo de sua vida adulta, mas aparentemente Spacey não conseguiu. Além disso, ele diz que o ator se transformou no pai deles, a quem Randy se refere como monstro.

Pesado, né?