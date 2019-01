Fernanda Gentil surpreende ao anunciar novo projeto da carreira após deixar esporte: Para amiga não se nega convite

09/01/2019 | 11:04



O ano já começou com tudo para Fernanda Gentil. que está dando novos passos em sua carreira! Após deixar a cobertura do esporte da TV Globo, a apresentadora usou o Instagram para anunciar que irá atacar de atriz. No Stories, a loira explicou que aceitou o convite de Thalita Rebouças para participar do filme Ela Disse, Ele Disse.

- Olha aqui, um dia uma maluca me ligou e falou assim 'estou fazendo um filme você topa participar?' E como dizem que é bom não contrariar, eu sou muito sã e lúcida de cabeça, eu falei 'topo'. Não sei muito coisa ainda. Então a primeira novidade desse ano é que estarei no filme Ela Disse, Ele Disse de Thalita Rebouças. Essa maluca que eu amo e me chamou para fazer isso aí, e eu vou fazer, vou me divertir, o que eu que posso fazer? Para amiga não se nega convite, não é?

O segundo longa-metragem de Thalita, que fez sucesso com Tudo Por Um PopStar, irá estrear ainda neste ano, mas Fernanda não quis adiantar os detalhes da personagem que irá interpretar:

- Não sei muita coisa ainda tá? Não posso falar sobre personagens e dar maiores detalhes. Mas estarei no cinema. Será o filme do ano, se deus quiser. Essa mulher é fenomenal, tem tudo para dar certo.

Os fãs também esperam que Fernanda Gentil possa ser assistida pelas telinhas. Após compartilhar um texto reflexivo sobre seus desejos para o novo ano, Fernanda recebeu pedidos dos seguidores:

Aguardando você na telinha este ano. Você é luz, escreveu um.

Sobre os rumores de que poderia apresentar um novo programa ao lado de Fábio Porchat, em substituição ao Vídeo Show, a emissora afirmou que nada está decidido até o momento.

Não há nada definido e vários projetos em discussão, afirmou a assessoria de imprensa