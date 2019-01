Kit Harington abre o jogo sobre as gravações da última temporada de Game of Thrones: - Ficamos sem dormir

09/01/2019 | 11:04



A oitava e última temporada de Game of Thrones está mais próxima do que imaginamos e, a cada informações divulgada, a expectativa só aumenta. Capa da revista GQ australiana, Kit Harrington decidiu alegrar os fãs da série ao falar sobre as gravações dos seis episódios finais. Olha só:

O ator, de 32 anos de idade, interpreta Jon Snow - um dos personagens principais. Segundo ele, a sensação de terminar era uma mistura de tristeza e exaustão.

- A última temporada de Game of Thrones, parecia que estava destinada a nos arrasar. Todo mundo estava exausto no final. Eu não sei se estávamos chorando porque estávamos tristes que estava acabando ou porque estávamos tão cansados. Nós ficamos sem dormir. Foi como se fosse planejado para nos fazer pensar: Certo, estou farto disso. Eu me lembro que no final, todos estavam tipo: Já tive o suficiente. Eu amo isso, tem sido a melhor coisa da minha vida, eu vou sentir falta disso um dia ? mas já chega, contou.

GOT, sigla da série, estreou em 2011 e desde então teve muitas reviravoltas em seu enredo. Dessa forma, é compreensível o cansaço dos atores, né? Afinal, são longos anos de gravações intensas em cenários diversos. Ainda assim, não dá para negar que mesmo com todo o trabalhão, a série conseguiu atingir resultados ótimos. Recentemente, o próprio presidente da HBO, Richard Pleper, deu sua opinião sobre o resultado da oitava temporada durante entrevista para a Variety:

- É um espetáculo. Os caras fizeram seis filmes. A reação que eu tive ao assisti-los foi: Eu estou assistindo um filme. Eles sabiam que a barra era alta. Eles elevaram a barra. Eu assisti duas vezes sem qualquer efeito visual e estou impressionado. Todos terão um verdadeiro deleite extraordinário de narrativa e uma produção mágica, mágica, prometeu Richard.

Porém, mesmo com todo sucesso, não dá para negar que tudo aquilo que começa, precisa chegar a um fim. Até porque, certamente, todo o elenco tem muitos planos futuros após o final da série. Ainda na entrevista, Kit acabou revelando o que pretende fazer após o fim de Game of Thrones:

- Eu acho que as pessoas que não trabalham no cinema ou na TV não percebem como é desorientador estar longe de casa o tempo todo. Vindo aqui hoje [para o hotel], e vendo todas as pessoas pedalando para o trabalho, parecia na minha cabeça um verdadeiro luxo. Que deve soar louco. Mas o processo de ir trabalhar, ter um dia com seus colegas, voltar para a sua família, cozinhar, ter coisas na geladeira? parece estranho dizer, mas é a coisa pela qual eu estou mais ansioso. Depois de nove anos eu estarei em casa. Em um lugar. Estático, confessou.