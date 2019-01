Entrada de imigrantes não pode sofrer 'pressão externa', diz Bolsonaro

09/01/2019 | 10:49



O presidente Jair Bolsonaro voltou a defender um endurecimento nas regras para entrada de imigrantes no Brasil. Pelo Twitter, afirmou que o governo não vai se recusar a ajudar a quem precisa, mas que vai adotar critérios para dar segurança aos brasileiros e aos estrangeiros que vivem no País.

"Jamais recusaremos ajuda aos que precisam, mas a imigração não pode ser indiscriminada. É necessário critérios, buscando a melhor solução de acordo com a realidade de cada país. Se controlamos quem deixamos entrar em nossas casas, por que faríamos diferente com o nosso Brasil?", escreveu o presidente na rede social. De acordo com ele, o discurso corresponde às bandeiras da campanha eleitoral.

Nesta terça-feira, 8, o governo brasileiro anunciou saída do Pacto Global para a Migração, da Organização das Nações Unidas (ONU), assinado por Michel Temer em dezembro.

Bolsonaro afirma querer administrar a migração no País sem "pressão" externa. "Os brasileiros e os imigrantes que aqui vivem estarão mais seguros com as regras que definiremos por conta própria, sem pressão do exterior", declarou o presidente.