Telescópio Hubble faz imagem super detalhada de galáxia próxima

Marcella Blass



09/01/2019 | 10:18

O telescópio espacial Hubble, da NASA/ESA, capturou uma visão super detalhada da Galáxia Triangular (foto acima). O flagra é composto por 665 milhões de pixels e foca na região central dessa galáxia que possui cerca de 40 milhões de estrelas. A imagem, mais do que bonita e impressionante, ainda vai ajudar os astrônomos a estudar e entender melhor a formação e a evolução estelar.

Na verdade, a imagem é uma grande composição de 54 fotos capturadas pela câmera avançada para pesquisas do telescópio Hubble. A Galáxia Triangular está a três milhões de anos-luz da Terra e faz parte do Grupo Local, junto com as famosas Via Láctea e Galáxia de Andrômeda. E apesar de não ser tão grande quanto a Via Láctea, ela contém uma quantidade enorme de gás e poeira, o que ajuda na rápida formação de novas estrelas.

Por ser muito grande para ser exibida em resolução máxima, a forma mais adequada (e incrível) de observar o flagra da galáxia é por meio da ferramenta de zoom. Confira:

