Land Rover lança Range Rover SVAutobiography por mais de R$ 1 milhão

Leo Alves



09/01/2019 | 09:48

A Land Rover anunciou o novo Range Rover SVAutobiography. Mais luxuoso, ele conta com entre-eixos alongado para oferecer mais espaço aos ocupantes. Se os 2,92 m da versão convencional não são suficientes, o novo modelo conta com 3,12 m. O modelo foi preparado pela divisão de veículos especiais do grupo Jaguar Land Rover, a SVO. Ele já está disponível no Brasil sob encomenda. Seu preço é de R$ 1.157.088.

Novidades Range Rover SVAutobiography

O comprimento total do modelo também foi ampliado. Enquanto a versão convencional tem 5 metros, a configuração estendida tem 20 cm a mais de um para-choque a outro.

Sob o capô, segue o motor de 5,0l V8 Supercharged. Porém, ele foi recalibrado e ganhou 40 cv a mais e 7,6 kfgm. Dessa forma, o propulsor tem 565 cv de potência e 71,3 kgfm de torque. Já o câmbio é o automático de oito marchas. Mesmo sendo um grandalhão, o SUV faz de o a 100 km/h em 5,5 segundos e tem velocidade máxima de 250 km/h.

Refinamento

Por dentro, a Land Rover não economizou nos materiais nobres. Todo o acabamento interno é feito em alumínio, madeira e couro. Atrás, o banco foi substituído por duas poltronas individuais executivas. Elas contam com ajustes elétricos, aquecimento e resfriamento, programas de massagem e há ainda um descanso para os pés.

Um console central com compartimento refrigerado ocupa o espaço entre as duas poltronas traseiras. Ele também é equipado com dois controles que comandam o sistema de entretenimento.

Na dianteira, o motorista e o passageiro do Range Rover SVAutobiography contam com o sistema de entretenimento InControl Touch, com tela de 8 polegadas. Já o sistema de som é da Meridian e tem com 29 alto-falantes. Sua potência é 1.700 watts.