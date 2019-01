Sophia Abrahão comenta fim do Vídeo Show: Feliz e grataDe maiô, Gaby Amarantos quebra tabu e fala sobre parte íntima: Minha pepeka é maravilhosa

09/01/2019 | 09:04



Gaby Amarantos usou o Twitter para reclamar com os seguidores de que falar sobre vagina ainda é um tabu entre os brasileiros. Na última terça-feira, dia 8, a cantora publicou uma foto só de maiô , com a peça de roupa marcando suas partes íntimas. Na legenda, ela abordou sobre a importância de falar abertamente sobre o assunto e se aceitar:

Quero falar do tabu da vagina que muitas mulheres vivem. Não pode marcar, tem que raspar...Chega, vamos nos livrar dessa m**. Eu me olho no espelho e digo pra minha pepeka que ela é maravilhosa e quanto mais eu converso com ela mais eu descubro sobre mim. Experimentem manas!, protestou.

O assunto veio à tona nas redes sociais após Preta Gil gerar burburinho entre os internautas ao publicar uma foto só de biquíni. Na caixa de comentários da publicação da filha de Gilberto Gil, muitos internautas ficaram impressionados com o tamanho das partes íntimas da cantora, a criticaram e fizeram piadas sobre seu corpo.