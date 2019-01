Obituário - 9 de janeiro de 2019

Ademir Medici

09/01/2019



09/01/2019 | 08:48



Santo André



Philomena Amaral, 96. Natural de Sorocaba (SP). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 7. Memorial Jardim Santo André.



Paulo Pinto de Moraes, 94. Natural de Botucatu (SP). Residia em Santo André. Dia 31, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Mariovone Alves Batista Daré, 70. Natural de Miguel Calmon (BA). Residia em Santo André. Dia 5, em São Bernardo. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



José Carlos Pereira, 55. Natural de Santo André. Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 7. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



São Bernardo, dia 29 de dezembro



Hilário Ferreira, 99. Natural de Fernando Prestes (SP). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério Municipal de Nova Aliança (SP).



Irailde Fontolam Medici, 97. Natural de Capivari (SP). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 29. Jardim da Colina.



Jaime Miguel, 66. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Aurora, em São Bernardo. Dia 29. Jardim da Colina.



Gema Privitera, 78. Natural de Itanhaem (SP). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 29. Jardim da Colina.



São Bernardo, dia 30 de dezembro



Luiza Cozer Baptista, 95. Natural de Amparo (SP). Residia no Jardim Irajá, em São Bernardo. Dia 30. Crematório Vila Alpina.



Custódio Julio, 81. Natural de Inhapim (MG). Residia no bairro Taquacetuba, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério dos Casa.



José Pereira Sobrinho, 78. Natural de Sousa (PB). Residia na Vila São Pedro, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério dos Casa.



Benedito Tiburcio de Pontes, 76. Natural de Murici (AL). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério dos Casa.



Maria Pereira de Araujo, 72. Natural de São José da Lagoa Tapada (PB). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério de São José da Lagoa Tapada (PB).



Paulo Camargo, 67. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Marlene, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, dia 31 de dezembro



Francisca Merino de Paula, 86. Natural de Piratininga (SP). Residia em Nova Divinéia, São Bernardo. Dia 31. Cemitério dos Casa.



Ivonete Tibiriçá Barbosa, 78. Natural de São Paulo (SP). Residia em São Paulo (SP). Dia 31, em São Bernardo. Cemitério de Vila Mariana, em São Paulo (SP).



Madaleno Otílio Rodrigues, 72. Natural de Ibimirim (PE). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 31. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, sexta-feira, dia 4



Antonio Pereira de Lunas, 90. Natural de Bauru (SP). Residia na Vila Santa Luzia, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério da Saudade, em São Paulo.



Maria das Mercês Campos, 83. Natural de São Pedro do Suaçui (MG). Residia em São Paulo (SP). Dia 4. Cemitério Campo Grande, bairro Santo Amaro, em São Paulo (SP).



Maria Darci Rodrigues Pereira, 60. Natural de Capelinha (MG). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, sábado, dia 5



Conceição Benevides Simões, 93. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Vivaldi, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério do Baeta.



Claudio Prada, 89. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério dos casa.



Antonio Castilho, 88. Natural de Piracicaba (SP). Residia em São Paulo (SP). Dia 5. Cemitério do Baeta.



Maria Aparecida Botelho Martins, 83. Natural de Bebedouro (SP). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 5. Vale dos Pinheirais.



Antonio Livino da Silva, 79. Natural de Porto Real do Colégio (AL). Residia no bairro Rio Grande, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério dos Casa.



Odete Mariano, 72. Natural de Propriá (SE). Residia em São Paulo (SP). Dia 5, em São Bernardo. Jardim da Colina.



Ademar Bomjardim, 67. Natural de Rubiacea (SP). Residia em Praia Grande (SP). Dia 5. Jardim da Colina.



São Bernardo, domingo, dia 6



Ilma Marcelino de Oliveira, 83. Natural de Varginha (MG). Residia na Vila Helena, em São Bernardo. Dia 6, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



São Bernardo, segunda-feira, dia 7



Antonio Gonçalves da Silva, 90. Natural de Brasília de Minas (MG). Residia no Jardim Nazareth, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério dos Casa.



Leonor Maciel Santos, 87. Natural de Riachão (SE). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério de Vila Euclides.



Cleide Carolino da Silva, 78. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 7, em Santo André. Memorial Phoenix.



Cleber Adriano Castro, 39. Natural de Santo André. Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 7, em Santo André. Crematório Jardim da Colina.



São Caetano



José Carlos Sanches, 73. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 7. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Diadema



Imiko Sueta Karasudani, 87. Natural do Japão. Residia em Diadema. Dia 5, em São Bernardo. Cemitério Congonhas, em São Paulo (SP).



Juraci França Lima, 67. Natural de Presidente Venceslau (SP). Residia em Diadema. Dia 5, em São Bernardo. Jardim da Colina.



Mauá



Emília da Piedade Martins, 89. Natural de Portugal. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 5, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.



Osmar Loro, 73. Natural de Miracatu (SP). Residia em Mauá. Dia 30, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.



José da Conceição dos Santos, 60. Natural de Correntes (PE). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 28, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.



Ribeirão Pires



Nair França, 88. Natural de Itariri (SP). Residia no bairro Colônia, em Ribeirão Pires. Dia 8, em Santo André. Cemitério São José.