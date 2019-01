Bianca Bellucci



09/01/2019 | 08:18

O ano mal começou, mas as desenvolvedoras de games já confirmaram uma série de jogos que vão chegar nas prateleiras ao longo de 2019. Aqui, o 33Giga reuniu os principais títulos com data definida. Os dados foram baseados na pesquisa do GamesRadar, site norte-americano especializado no setor.

































































