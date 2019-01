09/01/2019 | 07:15



O governador de São Paulo, João Doria, almoça nesta quarta-feira, 9, com o presidente nacional do PSDB e seu padrinho político, Geraldo Alckmin, no Palácio dos Bandeirantes. O encontro ocorre após Doria ter feito críticas indiretas a administrações tucanas anteriores e cobrar renovação do partido em alinhamento com o presidente Jair Bolsonaro.

Os dois devem conversar sobre a eleição da nova direção nacional do PSDB, que ocorre em maio. Doria defende o deputado Bruno Araújo (PE) para a presidência do partido. Outros tucanos históricos, como o ex-governador paulista Alberto Goldman, têm feito campanha interna contra Doria e ameaçam deixar a legenda.