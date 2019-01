Corinthians empata contra o Ituano e se classifica em primeiro na Copa São Paulo

08/01/2019 | 23:38



Com um empate por 2 a 2 contra o Ituano, o Corinthians garantiu a primeira colocação do Grupo 17 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, disputado no estádio Novelli Júnior, em Itu (SP). O time alvinegro saiu na frente duas vezes - com Roni, aos quatro minutos da primeira etapa, e Fabrício Oya, aos cinco do segundo tempo -, mas o clube da casa buscou a igualdade com gols do centroavante Martinelli, aos 12 do primeiro e aos 16 do segundo tempo.

No entanto, o time da capital teve uma baixa triste na partida. Em lance no final do primeiro tempo, o meia Fessin dividiu a bola com o goleiro adversário e sofreu uma fratura na perna esquerda. O jogador foi atendido pelas equipes médicas das duas equipes e deixou o estádio de ambulância, chorando muito.

Com o empate, Corinthians e Ituano fecharam a primeira fase com sete pontos cada, mas os alvinegros ficaram em vantagem por terem mais gols marcados. Mais cedo, o Sinop-MT bateu o Capital-TO e deu adeus à competição na terceira colocação com três pontos. Os tocantinenses não pontuaram.

Na próxima fase, o Corinthians enfrentará o Porto-PE, segundo colocado do Grupo 18, enquanto que o Ituano joga contra o Red Bull Brasil-SP, líder desta mesma chave.

CLASSIFICADOS - Ao final de mais um dia de disputas na Copa São Paulo, já são 28 equipes classificadas para a fase de mata-mata. Além de Corinthians e Ituano, também já estavam confirmados Portuguesa, Internacional, Goiás, Nacional-SP, São José-RS, Marília-SP, Primavera-SP, Fortaleza, Sport, VOCEM-SP, Flamengo-SP, Oeste, Manthiqueira-SP, Athletico-PR, Palmeiras, São Paulo, Ferroviária, Audax-SP e Fluminense. Com os resultados desta terça-feira, Red Bull Brasil, Porto-PE, Cuiabá, Cruzeiro, Atlântico-BA, Botafogo e América-MG também se classificaram.

Confira os resultados desta terça-feira pela Copa São Paulo:

Babaçu-MA 1 x 6 Linense-SP

Marília-SP 0 x 2 Cruzeiro-MG

Horizonte-CE 1 x 1 Cuiabá-MT

Francana-SP 1 x 2 Botafogo-RJ

Atlântico-BA 3 x 1 Criciúma-SC

São Carlos-SP 1 x 3 América-MG

Capital-TO 1 x 2 Sinop-MT

Ituano-SP 2 x 2 Corinthians-SP

Porto-PE 1 x 1 Red Bull Brasil-SP

Paulista-SP 2 x 3 Vila Nova-GO