Marangoni será braço da cidade no Estado, afirma Paulo Serra

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



09/01/2019 | 07:24



O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), sustentou que Fernando Marangoni (DEM), até ontem secretário municipal de Habitação, “será braço da cidade dentro do governo de São Paulo”. O democrata foi oficializado – e toma posse hoje – como novo adjunto da mesma Pasta no âmbito do Estado, agora gerido por João Doria (PSDB). Em entrevista para formalizar a saída, o tucano lamentou a perda do aliado, porém falou em orgulho de a administração local ter “gerado bons quadros”. “A cidade volta a exportar nomes (ao alto escalão), recolocando no protagonismo.”

Paulo Serra pontuou que a entrada de Marangoni na função de número dois da Habitação paulista pode ajudar projetos em andamento na esfera municipal, mantendo compromissos no setor. Entre as propostas com ligação direta com o Estado, o entrave na regularização de moradias no Centreville e o imbróglio para a urbanização do Jardim Santo André, alvo de TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) junto ao Ministério Público. “É importante dizer que ele está indo (para o cargo) pelo trabalho desenvolvido aqui (na Prefeitura), características de liderança na cidade.”

Presidente do DEM local, Marangoni é próximo ao vice-governador Rodrigo Garcia, líder do DEM em São Paulo e que já comandou a Pasta na gestão de Geraldo Alckmin (PSDB). O novo adjunto do setor atrelou o convite do Estado ao reconhecimento da atuação no Paço andreense, além de dizer que vai “continuar junto, firme e de braços dados com o prefeito”. “A parceria está mantida. É soma de esforços. Integrando o governo vamos poder contribuir ainda mais para o projeto que estamos trabalhando hoje. A cidade ganha, e podemos ampliar esse trabalho.”

Quanto ao substituto de Marangoni, Paulo Serra evitou antecipar nomes. Frisou apenas que a secretária adjunta de Habitação, Ana Paula Lepori, ficará interinamente no posto até o dia 18, período em que pretende definir a reposição no comando da Pasta. “Não deve fugir de dentro da própria equipe que está hoje sob direção do Marangoni”. O anúncio tende a ser feito junto com outras mudanças no secretariado. “Criamos grupo político que está sendo mantido. Não há mudança neste sentido. Os nomes devem sair da própria secretaria, estamos avaliando ainda, pois o que queremos é a manutenção do trabalho.”