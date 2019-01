Elian manda mensagem para os evangélicos

Raphael Rocha



Presa no âmbito da Operação Barbour no começo de dezembro – e solta dias depois –, a vereadora afastada Elian Santana (SD), de Santo André, encaminhou mensagem para sua lista de WhatsApp para dar sua versão sobre o ocorrido. Ela foi detida acusada pela PF (Polícia Federal) de integrar suposto esquema de fraudes no INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), fazendo avançar aposentadoria por invalidez a quem não tinha esse direito. Ela negou todas as acusações contra ela. Mas o texto buscou mesmo estancar crise junto à comunidade evangélica, da qual ela faz parte. Elian cita por diversas vezes Deus – coloca até trecho de um Salmo. “Acredito na Justiça terrena, no entanto, acredito muito mais na justiça divina, pois ela nunca falha”, escreveu. “Reafirmo, diante de Deus, que tudo vê e tudo conhece, que não fiz nem faço parte de qualquer esquema fraudulento junto ao INSS.” A parlamentar está afastada judicialmente do mandato, mas recebe os subsídios integrais, depois que a presidência da Câmara concluiu que, juridicamente, esse é o caminho a ser adotado.

Espera

Depois de a PF (Polícia Federal) indiciar o prefeito afastado de Mauá, Atila Jacomussi (PSB), o ex-secretário João Gaspar, 21 vereadores e um suplente, o MPF (Ministério Público Federal) informou que aguarda receber o inquérito policial para definir se apresentará denúncia também contra o grupo acusado de corrupção na cidade. “O inquérito ainda não foi enviado para avaliar que medidas serão tomadas”, sintetizou a instituição.

Sondagens

Dirigente do PT em São Bernardo, Anderson Dalecio recebeu sondagens de lideranças do Psol da cidade, com objetivo de troca de partido de olho nas eleições de 2020. Por enquanto, nenhuma decisão de Dalecio foi tomada. O petista se aproximou de figuras do Psol por conta de sua militância em movimentos de moradia de São Bernardo.

Reajuste

A prefeita em exercício de Mauá, Alaíde Damo (MDB), assinou decreto reajustando em 4% o valor do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) da cidade. A emedebista diz que considerou o FMP (Fator Monetário Padrão) e a variação inflacionária do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) para aplicar o percentual.

Orelhas quentes

Segue o calvário público dos vereadores de Mauá depois da Operação Trato Feito, da PF (Polícia Federal), que apontou que 21 dos 23 parlamentares recebiam mesada do prefeito afastado Atila Jacomussi (PSB). No sábado, em feira livre no Centro, alguns se arriscaram a frequentar o local e foram hostilizados. Sobrou até para quem não apareceu, no caso, Admir Jacomussi (PRP), pai de Atila.