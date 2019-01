Consórcio fará seleção para escolher secretário executivo

Fábio Martins

Daniel Tossato



09/01/2019 | 07:32



Eleito ontem presidente do Consórcio Intermunicipal, o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), disse que adotará processo de seleção para contratar o próximo secretário executivo da entidade, além do diretor da Casa do Grande ABC em Brasília. Segundo o tucano, esse será um dos pontos que permearão o modelo que ele vai adotar à frente do colegiado.

“Iremos usar (mecanismo de) seleção pública, espécie de concurso interno, para que técnicos em gestão pública, conhecedores do conceito de regionalidade, possam ter oportunidade, dentro desses critérios, de se inscreverem e nós escolhermos o melhor tecnicamente”, comentou Paulo Serra. “Isso é inédito. Cada vez mais nós iremos despolitizar, despartidarizar, criando ambiente técnico, especializado para que tenhamos eficiência na aplicação de políticas públicas.”

Paulo Serra sucederá o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB) – após três tentativas frustradas de eleição, o tucano andreense foi escolhido, em assembleia que contou com a participação também de Alaíde Damo (MDB), prefeita interina de Mauá, e Adler Kiko Teixeira (PSB), chefe do Executivo de Ribeirão Pires.

Em seu primeiro discurso como comandante do Consórcio, Paulo Serra anunciou redução de gastos na máquina e prometeu retomar diálogo com os três municípios que se desfiliaram do colegiado no último biênio: São Caetano, Diadema e Rio Grande da Serra. O prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), sinalizou positivamente para conversa sobre retorno.

“Temos o desafio de retomar o diálogo com essas cidades. Também, em 30 dias, vamos apresentar um novo modelo de gestão, diferenciada, para dar continuidade a essa política de enxugamento de gastos, de maior eficiência e efetividade”, mencionou. “Quero apresentar um plano de ação específico e também focar em ações concretas, especialmente no combate a enchentes, (a melhorias na área) de Saúde e de Mobilidade Urbana. Temos pendências possíveis de serem tiradas do papel.”

Com Morando, a alíquota de repasses das prefeituras para manter o Consórcio saiu de 0,50% para 0,17%, legado esse defendido pelo são-bernardense.

Primeiro prefeito andreense a dirigir o Consórcio desde João Avamileno (PT), em 2008, Paulo Serra também projetou construção de canal de diálogo com os governos do presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL), e do governador do Estado, João Doria (PSDB).

Auricchio abre chance para volta, desde que modelo seja alterado

O prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), afirmou que ontem mesmo conversou, por telefone, com o presidente eleito do Consórcio, o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), e expôs seu ponto de vista para o futuro da entidade. O tucano são-caetanense admitiu que, se o colega acolher as sugestões, o canal de diálogo para o retorno de São Caetano no grupo fica “aberto”.

“Quero apresentar um programa de reorganização, de reconstrução de uma entidade que não chamo nem mais de Consórcio, mas uma espécie de agência. O Paulo conhece desse tema porque já apresentei essa diretriz a ele”, comentou o tucano. “O (atual) modelo é oneroso, engessado. Se ele (Paulo Serra) estiver disposto a caminhar nesse sentido, abre diálogo saudável de reconstrução da regionalidade.”

Na visão de Auricchio, Paulo Serra tem oportunidade de ser pilar importante no resgate dos temas regionais. “Ele assume protagonismo que Santo André teve em épocas passadas, sobretudo com o Celso Daniel (PT, prefeito andreense em três oportunidades e morto em 2002).” (por Raphael Rocha)

Morando critica dissidentes da entidade

Prefeito de São Bernardo e ex-presidente do Consórcio Intermunicipal, Orlando Morando (PSDB) criticou as saídas de São Caetano, Diadema e Rio Grande da Serra da entidade, taxando de “mesquinhez” a decisão dos prefeitos locais de se desfiliarem do colegiado.

Ainda em tom crítico, o prefeito lembrou que Rio Grande da Serra receberá cerca de R$ 1,5 milhão de parceria construída entre o Fehidro (Fundo Estadual de Recursos Hídricos) – vinculado à Pasta de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado – e o Consórcio Intermunicipal, mesmo não fazendo mais parte do grupo.

“Agora mesmo temos um consórcio com a Fehidro. de R$ 1,5 milhão para Ribeirão Pires e outro R$ 1,5 milhão para Rio Grande da Serra. Se somar a história de Rio Grande da Serra, o que eles pagaram para o Consórcio (de repasses) não será o que eles vão receber do Consórcio”, disparou Morando, em direção a Gabriel Maranhão (sem partido), que saiu da entidade alegando alto custo financeiro.

Morando afirmou ainda que que a entidade está acima dos “eleitos” e que nem todos que ficaram no comando do Consórcio tiveram “coragem nem ousadia”. “Aqueles que me antecederam na presidência não tiveram nem a coragem nem a ousadia de mexer na ferida que mexemos, de trazer economia aos municípios”, declarou o tucano.

Tanto Maranhão quanto o prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), comandaram o Consórcio no passado e, em 2018, protocolaram carta de saída da entidade. Pelas regras, há espécie de quarentena de seis meses até que o desligamento seja formalmente feito. Por isso, oficialmente, apenas Diadema está fora do grupo – Lauro Michels (PV) cumpriu as etapas burocráticas ainda em 2017.