Fluminense anuncia a contratação do atacante colombiano Yony González

08/01/2019 | 21:57



O Fluminense anunciou nesta terça-feira, em suas redes sociais, mais um reforço para a temporada de 2019. Trata-se do atacante Yony González, de 24 anos, contratado junto ao Junior Barranquilla, da Colômbia, que ficou com o vice na última edição da Copa Sul-Americana - perdeu a final para o Athletico-PR. O atleta assinou um contrato válido até dezembro deste ano.

Na temporada passada, Yony González marcou 11 gols em 51 jogos. As principais características do colombiano são a vantagem nos confrontos mano a mano e a força física. A versatilidade é outro trunfo do jogador, que pode ser utilizado pelo técnico Fernando Diniz tanto pelos lados do campo, quanto atuando mais por dentro da defesa adversária.

O atacante quarto jogador da Colômbia a vestir a camisa tricolor em toda a história. Faustino Asprilla (2000-2001), Alexandre Viveros (2001) e Edwin Valência (2010-2014) são os outros três atletas do país que já defenderam as cores do Fluminense. Deles, Valência foi o que mais títulos conquistou: dois Campeonatos Brasileiros (2010 e 2012) e um Campeonato Carioca (2012).

Nesta terça-feira, pouco antes de confirmar o jogador nas redes sociais, o Twitter oficial do Fluminense postou uma "charada" com o personagem conhecido no Brasil como "Ligeirinho", cujo nome original é "Speedy González", apelido do jogador.

O colombiano já havia firmado um pré-contrato com o clube das Laranjeiras no final de dezembro. Ele chegou ao Rio de Janeiro na última sexta-feira para realizar os exames médicos e assinar com o Fluminense e já vem treinando com os demais companheiros.

Além de Yony González, o Fluminense já anunciou as contratações do volante Bruno Silva, do lateral-direito Ezequiel, do zagueiro Matheus Ferraz e dos atacantes Mateus Gonçalves e Luis Felipe. O time tricolor também acertou com o goleiro Agenor e com o meia Caio Henrique, mas ainda não fez um anúncio oficial.