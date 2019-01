Praça Kaleman e UBS são alvo de críticas em Diadema

Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



09/01/2019



Bairros vizinhos e alvos antigos de críticas, o Campanário e o Jardim Paineiras, em Diadema, concentram problemas. Dois deles são a UBS (Unidade Básica de Sáude) Jardim Paineiras, e a Praça Kaleman, no Campanário.

Segundo os munícipes, a unidade de Saúde está há um ano com os equipamentos de atendimento odontológico quebrados. A população também reclama da falta de remédios na farmácia da unidade, alguns como paracetamol, omeprazol e anticoncepcional.

Já na Praça Kaleman, os moradores relatam que a Prefeitura retirou os aparelhos de ginástica há quatro meses, e os brinquedos de playground há seis (escorregador e gira-gira). Além disso, a principal preocupação fica por conta de, no período da noite, a quadra ser tomada por usuários de drogas.

“Há mais de dois meses tiraram os aparelhos (de ginástica). Eu costumava frequentar a praça, me exercitar, e agora só ficaram as barras e muito mato”, relatou o segurança aposentado João Alexandre Jose, 82 anos. A Prefeitura de Diadema justificou que os equipamentos de ginástica da praça foram removidos para reforma e serão reinstalados no local até o fim deste mês.

Quanto à unidade de Saúde, o Paço afirmou, em nota, que os atendimentos odontológicos da UBS Paineiras estão sendo realizados pelos dentistas da própria unidade “realocados nas UBSs adjacentes, sem prejuízo aos serviços, enquanto o cenário de equipamentos é regularizado”, além de ressaltar que trabalha para ofertar em quantidades adequadas os remédios constantes da relação municipal de medicamentos.