Cruzeiro vence Marília e avança à segunda fase da Copa SP na liderança do grupo

08/01/2019 | 19:59



O Cruzeiro está classificado à segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A vaga foi definida nesta terça-feira, em Marília (SP), onde o time mineiro venceu o anfitrião Marília por 2 a 0, em jogo válido pelo Grupo 3. Adriano e Maurício marcaram os gols da vitória.

Com o resultado, os cruzeirenses ultrapassaram o time paulista e terminaram a primeira fase na liderança da chave, com sete pontos. Os donos da casa, que já haviam garantido a classificação na rodada passada, ficaram com a segunda colocação, com seis.

Pelo mesmo grupo, o Linense conquistou uma expressiva goleada por 6 a 1 sobre o Babaçu-MA, mas precisava de uma derrota do Cruzeiro para se classificar.

No Grupo 18, Red Bull Brasil-SP e Porto-PE ficaram com as vagas. Os dois se enfrentaram em Jundiaí (SP) e empataram por 1 a 1, com igualdade também na tabela de classificação - cada um com cinco pontos. O clube de Campinas (SP) ficou com a liderança por uma vantagem de 3 a 1 no saldo de gols. Cumprindo tabela, o Vila Nova derrotou o Paulista por 3 a 2.

Outro time que avançou foi o Cuiabá, que chegou aos cinco pontos ao empatar por 1 a 1 contra o Horizonte-CE, em Franca (SP), e garantiu uma das vagas do Grupo 9.

Até o momento, 25 times já garantiram classificação: Goiás, Internacional, Corinthians, Ituano, Nacional-SP, São José-RS, Marília, Primavera-SP, Fortaleza, Sport, VOCEM-SP, Flamengo-SP, Oeste, Manthiqueira-SP, Athletico-PR, Palmeiras, São Paulo, Ferroviária, Audax-SP, Fluminense, Portuguesa, Red Bull Brasil-SP, Cuiabá, Porto-PE e Cruzeiro.