O padroeiro André. A Avenida Perimetral. E um convite público

“Santo André é o protetor dos caluniados e dos processados injustamente.

Ele foi irmão de São Pedro e um dos 12 apóstolos de Jesus. Foi ele, aliás, quem apresentou

Jesus a Pedro e este encontro transformou a vida de seu irmão para sempre.”

Do blog Terra Santa Cruz

Viajamos com a imagem do santo André pelas ruas da cidade, 30 anos atrás, por ocasião da abertura da Festa do Padroeiro, em 30 de novembro de 1988. Um cortejo levou a imagem da Paróquia Nossa Senhora do Paraíso à sede da Sociedade Amigos de Vila Metalúrgica, em Utinga. O carro de bombeiros e demais veículos percorreram ruas importantes do Centro e dos bairros. Nas imagens de hoje, a passagem pela Avenida Perimetral, que ainda não tinha o nome de Jornalista Edson Danillo Dotto, então diretor-presidente do Diário.

E vai um pedido ao presidente da Câmara Municipal de Santo André, Pedrinho Botaro: recuperar a Festa do Padroeiro. E por que recorremos ao vereador? Porque ele tem uma história junto à Paróquia do bairro Paraíso. Descobrimos isso quando escrevemos o livro Semente do Grande ABC.

Da Paróquia do Paraíso quem nos forneceu os elementos foi o paroquiano Pedrinho Botaro. Agora, investido no cargo máximo do Legislativo andreense, bem que o caríssimo vereador poderia abraçar esta bandeira.

Fica a sugestão. E um convite: vereador Botaro, venha participar do programa Memória na TV. Vamos discutir essa ideia. Contar a história da Paróquia do Paraíso. E programar a Festa do Padroeiro em 30 de novembro de 2019. Memória desde já agradece.

Resgate – A Festa do Padroeiro Santo André de 1988 foi realizada na SAB de Vila Metalúrgica. Durou quatro dias, com atos religiosos, quermesse e apresentação de artistas populares e sertanejos. Foram organizadores os moradores do bairro.

‘Encontrado no arquivo morto’

Aconteceu numa cidade qualquer. O relato, impreciso, foi encontrado por acaso. Estava no arquivo morto, fazendo companhia aos ratos e traças.

Da crônica de Guido Fidelis publicada pelo Diário em 8 de janeiro de 1989. Confiram a íntegra no Facebook da Memória – acessem o endereço acima.

Diário há 30 anos

Domingo, 8 de janeiro de 1989 – ano 31, edição 6957

Rio Grande da Serra – A velha capela de São Sebastião, construída por volta de 1611 e parcialmente destruída em 20 de abril de 1979, finalmente será restaurada.

A decisão partiu de duas famílias antigas de Rio Grande, os Orlando e os Saar, que no primeiro dia de 1989 marcaram o início dos trabalhos com o corte de uma figueira que crescia dentro do templo.

Em 9 de janeiro de...

1919 – Pilar, hoje Mauá, reivindica a criação de uma agência postal. Cartas e jornais que chegavam eram recebidos pelo chefe da estação, que se incumbia, graciosamente, de distribuí-los. A tarefa foi proibida pela administração geral dos correios.

- A guerra acabou. Do noticiário do Correio Paulistano: a revolução na Alemanha: é muito crítica a situação em Berlim.

- Do noticiário do Estadão: na Alemanha, sérios combates entre os ‘spartacus’ e os partidários do governo.

Nota – A Liga Espartaquista (alusiva a Spartacus, líder da maior revolta de escravos da Antiga Roma) era uma facção dissidente da social-democracia alemã.

1924 – Padre João Batista Pelanda, vigário de São Caetano, pede licença para constituir o Conselho da Fábrica, cuja função seria a de realizar consertos na igreja local.

1969 – Vereador Raymundo Batista Viana, de Ribeirão Pires, é picado por cobra jararacuçu quando percorria um matagal em Rio Grande da Serra.

1974 – Amistoso à noite no Estádio de Vila Euclides, hoje Primeiro de Maio: Palestra de São Bernardo 0, Santos FC 3. Pelé jogou. E a imprensa em peso esteve presente, já que o Rei insistia em não mais defender a Seleção Brasileira – e naquele ano teríamos Copa do Mundo, da qual Pelé não participaria mesmo.

Os dirigentes do Palestra, tendo à frente o presidente José Fábio Cassettari, o querido Zeca, diziam, felizes: “O Pelé não joga na Seleção, mas joga em São Bernardo”. Jogou, tirou muitas fotos e fez um gol na meta dos fundos.

