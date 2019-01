Saiba o quê os empregados de Meghan Markle realmente pensam dela

08/01/2019 | 18:04



Como você deve ter visto por aí, diversos veículos internacionais já fizeram matérias sobre o comportamento de Meghan Markle. Em resumo, a duquesa de Sussex seria uma pessoa difícil de lidar por conta de suas ambições. Mas será que tudo isso é mesmo verdade? Segundo informações da revista Elle, a realidade de conviver com Meghan no dia a dia é muito menos dramática do que a mídia faz parecer - e são fontes próximas à duquesa que confirmam isso.

Meghan seria, na verdade, muito querida por seus empregados, e geralmente as pessoas ficam animadas com as ideias e o entusiasmo da esposa de príncipe Harry. Ela teria bastante interesse em aprender sobre o protocolo real, e levaria suas novas responsabilidades muito a sério. Meghan seria uma pessoa que aprende rápido e sempre seria muito aberta a todos que deram dicas ou a ajudaram a se adaptar à sua nova rotina na família real.

Ainda de acordo com o veículo, entretanto, o ajuste de Meghan na monarquia está em processo, e por isso alguns assuntos seriam um pouco frustantes para a duquesa. A esposa de Harry teria muitas ideias, mas as coisas no palácio acontecem de forma mais devagar, algo com o que ela não está acostumada. Além disso, ela é sim uma chefe diferente de Kate Middleton - mas isso porque, simplesmente, elas são duas pessoas diferentes, com estilos diferentes.

Por fim, toda a rivalidade que existiria entre Kate e Meghan não passaria de uma mentira.

- Elas têm enorme respeito uma pelo outra e são ambas dedicados a representar Sua Majestade no trabalho humanitário e de caridade que fazem, concluíram os informantes.

Não parece que Meghan é desagradável, né? E aí, o que você acha?