Chuva forte causa transtornos na volta do morador do Grande ABC para casa

08/01/2019 | 17:33



A chuva forte que caiu na tarde desta terça-feira (8) em São Paulo atrapalha a volta do morador do Grande ABC, especialmente quem precisa passar pelo Ipiranga e bairros da Zona Leste para chegar na região.

É que os 60 milímetros de água (cerca de 35% da média prevista para o mês), que caiu durante quase uma hora, alagou vias importantes, como a Anhaia Mello e Ricardo Jafet, além do córrego Ipiranga.

No Grande ABC, há relatos de chuvas fortes em São Caetano, Santo André, Diadema e São Bernardo. No Rudge Ramos chegou a cair granizo. As prefeituras de Santo André e São Caetano responderam ao Diário afirmando que não foram registrados transtornos por causa da precipitação. Em São Bernardo, leitores avisaram que a Avenida Lions ficou alagrada e está difícil o trânsito no local.

A previsão é que a intensidade da tempestade seja mais forte nesta quarta-feira (9), devido ao calor excessivo.