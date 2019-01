É oficial: Globo anuncia o fim do Vídeo Show

08/01/2019 | 17:04



A Rede Globo enviou um comunicado nesta terça-feira, dia 8, anunciando o fim do Vídeo Show.

O programa, que mostrou os bastidores das produções da emissora durante mais de 35 anos, chegará ao fim já na próxima sexta-feira, dia 11. A partir do dia 14, próxima segunda-feira, a Sessão da Tarde começará mais cedo, às 14 horas. De 14 a 18 de janeiro, depois da Sessão da Tarde, o Vale A Pena Ver de Novo exibirá os últimos capítulos de Belíssima, em dobradinha com os primeiros capítulos de Cordel Encantado. A partir do dia 21, depois do filme exibido pela tarde, a Globo exibirá o Álbum da Grande Família, um especial que vai ao ar de segunda a sexta, com o resgate dos melhores momentos das 14 temporadas do seriado que marcou época.

Nenhuma justificativa foi dada para o encerramento da atração. Entretanto, o Vídeo Show passava por mudanças de elenco regulares nos últimos anos, chegando até a integrar ex-BBBs e humoristas famosos.