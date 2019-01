Após 35 anos no ar, 'Vídeo Show' chega ao fim na Globo

08/01/2019 | 16:21



Após várias tentativas de melhorar a audiência do Vídeo Show, inclusive com mudanças constantes de apresentadores após a saída da boa dupla Otaviano Costa e Monica Iozzi, o programa chegará ao fim na sexta, 11. A atração estava há 35 anos no ar, mostrando os bastidores das produções da Globo.

A informação foi dada sem alardes pela emissora, no material distribuído para imprensa com a programação de janeiro.

Com o fim do Vídeo Show, a partir da próxima segunda, dia 14, a Sessão da Tarde passa a ir ao ar mais cedo, às 14h.

Atualmente, o programa é apresentado por Sophia Abraão e Joaquim Lopes.