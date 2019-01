Botafogo e Internacional acertam a troca de Alex Santana e Rodrigo Lindoso

08/01/2019 | 16:19



Botafogo e Internacional oficializaram nesta terça-feira uma troca de jogadores. O meia Alex Santana deixou o clube gaúcho e se transferiu ao carioca, enquanto que o volante Rodrigo Lindoso vai vestir a camisa colorada em 2019.

Alex Santana é o quinto reforço botafoguense para a temporada. O meia disputou o Campeonato Brasileiro pelo Paraná, equipe na qual disputou 27 jogos e marcou quatro gols - dois deles contra o Botafogo.

Os outros contratados pelo clube alvinegro carioca até o momento foram Gustavo Ferrareis, Diego Cavalieri, Gabriel e Alan Santos, além da renovação do empréstimo de Jean junto ao Corinthians.

Rodrigo Lindoso chega para brigar pela posição no meio de campo com Edenílson ou Patrick. O atleta assinou contrato até dezembro de 2020. A apresentação oficial será após o treino da manhã desta quarta-feira, no CT do Parque Gigante, em Porto Alegre. O volante estava no Botafogo desde 2015. Disputou 163 jogos e marcou 17 gols.

Para esta temporada, o Internacional também anunciou a contratação de três atacantes - Rafael Sóbis, Guilherme Parede e Neílton -, além das renovações de Wellington Silva e Rithely.