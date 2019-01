Leo Alves



08/01/2019 | 16:18

Não é apenas no Brasil que o mercado dos SUVs está em crescimento. Em 2018, as vendas globais aumentaram 6% em relação a 2017. Porém, nos últimos cinco anos, o segmento cresceu 69% em todo o mundo. Os dados são da consultoria Focus2move e mostram o porquê das montadoras estarem investindo cada vez mais nos utilitários.

Nesta galeria especial do Garagem360, confira quais foram os 10 SUVs mais vendidos no mundo em 2018. As informações também são da Focus2move.

10 SUVS mais vendidos no mundo