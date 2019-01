Destilaria The Macallan embarca em roteiro da Crystal Cruises

Redação



08/01/2019 | 16:18

A companhia marítima Crystal Cruises decidiu mimar seus viajantes com um dos uísques mais cobiçados do mundo. Quem estiver a bordo do Crystal Symphony durante a temporada da América do Sul 2019 terá uma experiência completa com a destilaria The Macallan, incluindo um bate-papo com Gianpaolo Morselli, embaixador da marca.

The Macallan em roteiro da Crystal Cruises

Além de aprender mais sobre o universo do single-malt, desde suas históricas origens, abordando tipos, regiões produtoras e outras curiosidades, os passageiros poderão degustar diferentes rótulos de The Macallan. Conhecida também como o Petrus dos uísques, a marca é reverenciada por conhecedores e já quebrou recordes mundiais com uma garrafa arrematada por mais de US$ 1,5 milhão. Os recordes anteriores, registrados pelo Guiness Book, também foram de rótulos da marca.

O roteiro começa em 11 de fevereiro de 2019, no porto de Ushuaia, na Argentina. O percurso segue para Valparaíso, no Chile, com paradas em Punta Arenas, Puerto Chacabuco e Puerto Montt. A experiência custa a partir de R$ 15.360 por pessoa e pode ser reservada por meio da Pier 1 Cruise Experts, representante da Crystal Cruises.