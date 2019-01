Levy: BNDESPar fará parte da mudança da estrutura de capital do BNDES

08/01/2019 | 16:00



Em coletiva após a cerimônia de transmissão de cargo, o novo presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Joaquim Levy, disse que a venda de ativos da holding de participações societárias BNDESPar deve ser parte da estratégia de mudança da estrutura de capital do banco. A forma como isso será feito, porém, ainda será estudada.

"Parte da mudança da estrutura de capital será exatamente com a BNDESPar, como vamos desinvestir. Temos que olhar o impacto no mercado da venda desses ativos", disse.

Relatório divulgado na segunda-feira pelo banco BTG avalia em cerca de R$ 100 bilhões a carteira de ativos da holding. Quase 70% disso está alocado em Petrobras e Vale, mas há participações relevantes em outras empresas como AES Tietê, Tupy e JBS.

A análise do BTG indica que a venda pode dar maior liquidez no mercado para alguns ativos, mas pode pressionar os preços de outros. A expectativa do banco é que parte das ações seja vendida em bloco.