Thais Fersoza revela música de Xuxa que marcou o início de sua carreira

08/01/2019 | 16:04



Thais Fersoza mostrou que estava nostálgica na última segunda-feira, dia 7. A atriz curtia com seus filhos em uma brinquedoteca quando foi pega de surpresa pela música Lua de Cristal, de Xuxa Meneghel, que começou a tocar no local. Na mesma hora, Thais começou a gravar uma série de Stories em seu Instagram, falando sobre a importância da canção no início de sua carreira. Veja o que ela disse:

Quando você está na brinquedoteca com os seus filhos e começa a tocar a música que marcou a minha infância, o meu início de carreira. Eu lembro que quando estava esperando a notícia para ver se eu tinha passado no teste que eu tinha feito para Malhação - gente, Malhação. Era o sonho da minha vida - eu e meus pais ficávamos naquela agonia. E a gente colocava essa música para ouvir, meus pais cantavam junto comigo e me incentivavam. Marcou a vida de muita gente, né? Agora eu vivo realizando os meus sonhos, trabalho com o que eu sempre amei, com meus pequeninhos e com o meu maridão.

Que fofa, né? E você, também ficou marcado por Lua de Cristal?