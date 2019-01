Duo Nonotak realiza ações na Japan House

Da Redação



09/01/2019 | 07:50



Os artistas Takami Nakamoto e Noemi Schipfer, do duo Nonotak, retornam ao Brasil para realizar hoje performances especiais nas instalações da Japan House (Avenida Paulista, 52. Tel.: 3090-8900), em São Paulo. As sessões, gratuitas, ocorrem às 19h e às 20h no térreo do centro cultural.

As apresentações celebram o encerramento do período de visitação da mostra Dimensão, com obras da dupla, em cartaz desde outubro. Eles irão aproveitar o espaço e os projetos montados para mesclar arte, som, tecnologia e interação com o público com a ajuda de ações dinâmicas e sensoriais.

A exposição pode ser vista pela última vez das 10h às 20h, com entrada franca para os visitantes.<TL>