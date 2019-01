Discovery Home & Health fará batalha entre os ‘piores cozinheiros’

Miriam Gimenes



09/01/2019 | 07:47



Realities que colocam em disputa na cozinha exímios chefs tem sido uma realidade na televisão brasileira. Mas a partir de hoje, às 21h20, o Discovery Home & Health transmitirá série inédita de concorrentes que não têm muita intimidade com as panelas, A Batalha dos Piores Cozinheiros (Worst Cooks in America).

Dezesseis participantes passarão dez semanas em um intenso treinamento culinário sob o olhar atento dos chefs Anne Burrell e Rachael Ray, aprendendo com elas as habilidades e técnicas culinárias.

No episódio de hoje, eles mal chegam à cozinha do programa e terão de fazer o melhor prato que podem. Assim, Anne e Rachael avaliam os desempenhos e definem quais serão os integrantes de cada equipe – elas escolhem alternadamente os piores participantes para enviarem ao time adversário. Com os grupos já formados, a prova seguinte traz o primeiro desafio eliminatório, em que terão de confeccionar pratos com lagosta e camarões.

Cada chef lidera uma equipe de oito participantes. A cada semana, as mentoras treinam suas equipes em provas classificatórias e eliminatórias. Em jogo está o prêmio de US$ 25 mil (R$ 93 mil), que será dado ao grande vencedor na final: o embate entre os dois melhores participantes consiste no preparo de uma refeição completa, em um restaurante, que será servida a um grupo de especialistas.