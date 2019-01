Ganhador de São Bernardo da Mega da Virada dá entrada na retirada do prêmio

Daniel Macário

Do Diário do Grande ABC



08/01/2019 | 15:41



O ganhador de São Bernardo da Mega da Virada deu entrada ontem (7), uma semana após o sorteio, no processo de retirada do prêmio de R$ 5.818,007,36. O apostador e outras 51 pessoas dividem igualmente o valor de R$ 302,5 milhões. O local onde foi feito o saque do prêmio não foi informado.

Segundo informação divulgada pela Caixa, além do apostador da região, outras 42 pessoas já deram entrada na etapa de recebimento do prêmio.

A aposta milionária de São Bernardo foi realizada na lotérica da Avenida Francisco Prestes Maia, Vila Santa Terezinha. Desde então, o comércio responsável pela emissão do bilhete tornou-se símbolo de sorte para apostadores.

O comércio, conhecido por ser pé-quente devido ao histórico de premiações ao longo de 2018, vem atraindo, nos últimos dias, número acima da média de apostadores na expectativa de que a sorte ainda esteja rondando no local.