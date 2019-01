Acer lança seu primeiro Chromebook com processadores AMD da Série A

Da Redação, com assessoria



08/01/2019 | 15:18

A Acer expandiu sua linha de Chromebooks de 15,6 polegadas com seu primeiro Chromebook baseado em AMD, o Acer Chromebook 315. Equipado com processadores da 7ª Geração AMD e gráficos Radeon, ele oferece velocidade e até 10 horas de autonomia da bateria.

O Acer Chromebook 315 com processadores da 7ª geração AMD Série A oferece gráficos Radeon para computação em duas configurações: APU AMD A6-9220C ou APU A4-9120C em um design SoC (System-on-Chip). Além de suportar vídeos, jogos e acesso comum à internet o modelo suporta uma ampla seleção de aplicativos do Google Chrome e Android por meio da Google Play Store.

Tela e áudio para entretenimento e produtividade

A tela Full HD (1920 x 1080) 15,6 polegadas é grande o suficiente para que o usuário abra navegadores lado a lado. A tela IPS também facilita o compartilhamento de slides e imagens por conta do seu ângulo de visualização de 178 graus. Já a webcam HD possui um campo de visão de 88 graus para acomodar grupos.

O modelo oferece um áudio mais nítido e alta definição, pois é reproduzido por dois alto-falantes localizados no teclado, voltados para cima. Por falar em teclado, vale destacar que ele é retroiluminado e de tamanho normal e um touchpad grande.

Portabilidade com estilo

O design abre espaço para mais conexões no Acer Chromebook 315. Há duas portas USB Tipo C Gen 1, uma de cada lado do dispositivo. Ele inclui ainda conexão sem fio rápida via WiFi 802.11ac, com tecnologia MIMO 2×2. Os usuários podem conectar periféricos via Bluetooth 4.2, duas portas USB 3.0 e o conector combinado de fones de ouvido e alto-falantes.

O Chromebook 315 vem com uma tampa superior IMR e um apoio para as mãos que são duráveis e leves. Ele pesa 1,72 kg e mede 380,54 mm (L) x 256,28 mm (P) x 19,95 mm (A).

Preço e disponibilidade

O Acer Chromebook 315 estará disponível com tela de toque (CB315-2HT) e sem tela de toque (CB315-2H), com até 8 GB de RAM e 32 GB de armazenamento eMMC. As informações exatas sobre especificações, preços e disponibilidade variam conforme a região, mas ainda não há confirmação para o mercado brasileiro.

