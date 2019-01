Vaza na web suposto áudio de mulher que teria agredido ex-BBB

08/01/2019 | 15:04



Lembra que a ex-BBB Mayla Araújo, irmã da campeã da edição 17 do programa, Emilly, teria sido agredida durante o Réveillon no Rio Grande do Norte? Agora, vazou na web um suposto áudio da mulher que teria protagonizado a agressão.

Nele, a mulher relata que a briga entre as duas começou na noite anterior, quando Mayla teria jogado um copo nela, e a moça ainda conta que Emilly, vencedora do BBB 17, teria participado desse primeiro confronto.

- Bati e bato de novo se ela me afrontar. Ela veio, eu estava indo embora da balada, minha amiga estava pegando um dinheiro dentro da bolsa pra me entregar, eu estava de cabeça baixa olhando pra dentro da bolsa da minha amiga, e ela jogou o copo em mim. Aí eu avancei nela, meu celular caiu no chão, a irmã dela veio e tacou outro copo em mim. Aí eu não fui embora da balada não, simplesmente prendi o cabelo, esperei amanhecer, fiquei sabendo aonde ela estava e fui lá. A hora que ela me viu ela saiu correndo, tanto é que no vídeo eu corro muito mais que ela, pra pegar ela. A pego pelos cabelos, a jogo no chão e encho de porrada.

A mulher conta, ainda, que o vídeo da briga que vazou na internet não mostra muito bem o que aconteceu porque, na verdade, era uma gravação que sua amiga estava fazendo de si mesma.

Segundo o jornal Extra, Mayla teria jogado o copo na mulher pois ela teria ficado com um rapaz que a ex-BBB estava interessada. A irmã de Emilly já foi a público, em seu Instagram, para desmentir o ocorrido.