50 Cent ri de Madonna após suposto implante

08/01/2019 | 15:04



Desde o Réveillon, alguns fãs de Madonna estão desconfiando que a rainha do pop teria colocado implantes de silicone no bumbum. Mesmo dando uma aula de liberdade, falando que não está atrás da aprovação de alguém, os boatos continuam! Mas não são só os fãs da cantora que repararam na mudança no corpo dela; 50 Cent, que adora causar, também andou prestando atenção em Madonna e resolveu fazer um comentário nas redes sociais.

No Instagram, o rapper postou uma foto da cantora com o filho durante um show que os dois fizeram juntos na virada do ano e escreveu:

Hahahaha a Madonna fez um implante. Rindo muito. Que p**** é essa?

Os seguidores de 50 Cent também não perdoaram a cantora e caíram na gargalhada, como um fã que comentou:

Parece que ela está de fraldas

Outra seguidora escreveu:

Parece que ela foi ao médico da Kim e Khloe Kardashian.

E você, o que acha?