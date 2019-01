Sóbis revela inspiração em Fernandão e diz que realiza 'sonho' com volta ao Inter

08/01/2019 | 14:55



Um dos principais nomes da história recente do Internacional, Rafael Sóbis está de volta ao clube. O atacante de 33 anos foi oficialmente apresentado nesta terça-feira e deu início à sua terceira passagem com a camisa colorada. Ele assinou contrato até o fim do ano e garantiu que "realiza um sonho" neste novo retorno.

"Fiz de tudo para estar aqui porque acredito na qualidade do grupo. Gosto, e muito, desta responsabilidade. Gosto de desafios. Sei que vou ser cobrado pela minha história, mas vou estar preparado. Quero escrever coisas novas. Hoje, é um momento único, mágico para mim. Quero desfrutar. Estou realizando o meu sonho de voltar", declarou.

Revelado nas divisões de base do Inter, Sóbis conquistou dois títulos da Libertadores pelo time gaúcho, um em cada passagem: 2006 e 2010. No primeiro, dividiu o protagonismo da inédita conquista continental com o grande ídolo daquele elenco, Fernandão, morto em um acidente de helicóptero em 2014. E ao lembrar o amigo, o atacante não escondeu a admiração, dentro e fora de campo.

"Se eu puder fazer 10% do que o Fernando fez, está ótimo. Muito do que sou, do pai que sou, devo a ele. Tenho que ser exemplo. Vou fazer de tudo para ser um bom espelho para os mais jovens. Vim para agregar. O que for preciso fazer da minha parte, será feito para o grupo ser campeão", garantiu.

Já na reta final da carreira, Sóbis está longe do jogador que era nas passagens anteriores com a camisa do Inter e vinha amargando a reserva no Cruzeiro. Mesmo assim, o jogador garantiu estar "faminto" por novas conquistas pelo clube.

"O mínimo que tenho que fazer é agradecer o esforço que fizeram. O sonho está se realizando, a volta. Venho com muita fome. É uma história linda, mas não quero que fiquem lembrando. Quero que lembrem nas fotos, no futuro. É uma oportunidade grande. De coração, obrigado. Do que depender de mim, vamos levantar algum título esse ano", afirmou.

Autor de gols importantes nas decisões da Libertadores de 2006, contra o São Paulo, e 2010, diante do Chivas, o atacante teve sua importância reconhecida pela diretoria. "Hoje, temos a grande satisfação de trazer de volta um de nossos grandes ídolos. Temos a convicção de que o Rafael Sóbis poderá continuar construindo a grande história do nosso clube. Seja muito bem-vindo", comentou o presidente Marcelo Medeiros.