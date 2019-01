08/01/2019 | 14:46



A personagem Carol Danvers, vivida por Brie Larson, encontra um jovem Nick Fury, papel de Samuel L. Jackson, em um novo trailer do filme Capitã Marvel, divulgado nesta terça-feira, 8, pela Disney.

O novo filme da Marvel, o primeiro do estúdio protagonizado por uma heroína feminina, chegar aos cinemas em cerca de dois meses, no dia 7 de março.

A prévia mostra não apenas o retorno de Nick Fury às telonas, mas também do personagem Phil Coulson (Clark Gregg). No filme, os dois começam a buscar super-heróis, já com a ideia de montar um time como os Vingadores.

Jude Law também aparece no trailer, como o mentor da Capitã Marvel.