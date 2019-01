Socorro, em São Paulo, terá programação especial em janeiro

Redação



08/01/2019 | 14:18

Socorro (SP), no interior paulista, divulgou uma programação especial para janeiro. Para aproveitar o mês de férias escolares, a cidade vai oferecer diversas atrações para toda a família. Entre as opções, será possível realizar atividades de aventura, como rafting, arvorismo, tirolesa e rapel.

Quem curte roteiros mais tranquilos, por sua vez, terá à disposição passeios a cavalo, caminhadas e pescarias. Para quem gosta de veículos, haverá tours de quadriciclos e as bicicletas.

Atrações Socorro (SP) em janeiro

Quem quiser se ambientar na cidade pode embarcar em uma Kombi para um roteiro temático. O city tour passa pelo Mirante do Cristo, de onde se tem uma boa vista da região. Os amantes da gastronomia também contam com diversas opções na cidade, como a Fazenda 7 Senhoras. Lá, é possível conhecer a plantação, o terreiro e o galpão do beneficiamento do café.

A cervejaria Quinta do Malte, que produz versões artesanais dos tipos Pilsen puro malte, IPA (Indian Pale Ale), Orange Wheat Ale, Amber Lager, Hop Lager, Weiss Beer, Irish Red Ale e American Pale Ale, é outro lugar que vale a visita. Há também o restaurante Sabores do Currupira, que prepara de forma artesanal bolachinhas, vinagre, licores e pimentas.

Feira noturna

A feira noturna acontece todas as quartas-feiras na Estação Socorro. Nela, é possível comprar diretamente dos fabricantes delícias como tapiocas, pamonhas, bolos e panquecas. Enquanto isso, as crianças divertem-se nos brinquedos infláveis. Frequentemente, há shows musicais no espaço.