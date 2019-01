Ribeirão Pires disponibiliza mais de 50 oportunidades de emprego

Do dgabc.com.br



Moradores de Ribeirão Pires que procuram colocação ou recolocação no mercado de trabalho podem procurar os serviços gratuitos de cadastramento de currículos e seletiva de empregos oferecidos pelo PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) da cidade. Nesta semana, são aceitos cadastro para vagas de operador de cobrança, costureira, barman, entre outras.

Os interessados em se inscrever para os processos de seleção devem comparecer ao PAT, localizado dentro do Posto Atende Fácil (Avenida Capitão José Gallo, 55), de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30.

Mais informações pelo telefone 4824-4282.

Além disso, a procura por vagas também pode ser feita pelo aplicativo do Sine Fácil em dispositivos tablets ou celulares com sistema Android. A ferramenta permite que o usuário encontre, de forma prática e rápida, vagas ideais ao seu perfil, agendando entrevistas, entre outros serviços como acompanhar a situação do seguro-desemprego.

Para utilizar o aplicativo é preciso que o trabalhador tenha cadastro junto ao PAT da cidade. Depois do cadastro, deverá obter o código de acesso pelo portal Emprega Brasil (empregabrasil.mte.gov.br).