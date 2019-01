Ex-BBB Mayla Araújo nega que tenha apanhado em festa de Ano Novo

08/01/2019 | 13:04



A ex-BBB Mayla Araújo usou o Instagram nesta terça-feira, dia 8, para negar os recentes rumores envolvendo seu nome. Em vídeo, ela tranquilizou os fãs e afirmou que está bem e plena.

Oi meus amores. Vim falar com vocês algo que já falei várias vezes! Não acreditem em qualquer m**da que sai na internet. É muita fake news, muita gente querendo se aparecer às custas dos outros. Gente, não deem palco pra isso. Eu já fui assim, de ler uma noticiazinha e dizer: Ai, será que é verdade? E aí já planta aquela coisinha na cabeça. Mas gente, isso aí é só coisinha de fofoca, gente que não tem o que fazer da vida, gente que é infeliz, querendo tentar fazer os outros serem infeliz também. Gente, eu tô muito bem, tô plena, tô superbem, recebendo directs perguntando: Má, você ta bem, tá tudo certo? Tá tudo certo! Tô só com uma espinhazinha aqui ó, mas fora isso, fora essa puberdade aos 22 anos, tô muito bem!, declarou.

Como você viu, o jornal Extra divulgou que a irmã gêmea de Emilly Araújo, vencedora da 17ª edição do reality show, teria se envolvido em uma briga durante o Ano Novo, no Rio Grande do Norte, e acabou apanhando de uma mulher logo no primeiro dia do ano.