BMW X2 recebe novo motor 2,0l flex no Brasil

Leo Alves



08/01/2019 | 13:18

O BMW X2 recebeu um novo motor flex para o mercado brasileiro. Agora, além do 1,5l de 136 cv, há também o 2,0l turbo de 192 cv. Dessa forma, o SUV passou a ter propulsores bicombustíveis em toda a linha.

A novidade está disponível em duas versões de acabamento. A sDrive20i GP, que tem preço sugerido de R$ 211.950, e a sDrive20i M Sport X, que parte de R$ 246.950. Há ainda a versão de entrada sDrive18i, que usa o propulsor de 1,5l e começa em R$ 191.950.

Novo motor BMW X2

Assim como os demais motores flex, o novo propulsor da X2 pode queimar etanol, gasolina ou a mistura de ambos em qualquer proporção. Ele é sempre acompanhado pela tração dianteira e o câmbio automático Steptronic, de oito marchas. Com este motor, a velocidade máxima é de 225 km/h. Já a aceleração de 0 a 100 km/h é feita em 7,7 segundos.

