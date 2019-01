08/01/2019 | 12:50



O general Augusto Heleno, ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), disse nesta terça-feira, 8, após reunião ministerial ocorrida no Palácio do Planalto com o presidente Jair Bolsonaro, que nunca foi tratado dentro do governo a instalação de uma base militar dos Estados Unidos em território brasileiro.

"Ele me disse que nunca falou disso. Foi um comentário, foi falado de base russa, aí saiu esse assunto... De repente, base americana... Não tem nada. Ele falou comigo que não falou nada disso. Fizeram um auê disso aí sem nada", garantiu Heleno.