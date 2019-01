De saída, Dyogo defende papel do BNDES para complementar 'as falhas de mercado'

08/01/2019 | 12:38



De saída da presidência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) depois de mais de 20 anos de atuação em órgãos do governo federal, Dyogo Oliveira defendeu nesta terça-feira, 8, o papel da instituição para complementar "as falhas de mercado". Ele exaltou o corpo técnico do banco que, em sua avaliação, tem sofrido por erros que não foram cometidos por eles e "até tentaram evitar".

Para Dyogo Oliveira, o Brasil está virando uma página da história, com uma "mudança de concepção moral e ética da nação". "Momento que estamos vivendo é fruto da nossa história, dos nossos erros e de nossos acertos. O país tem mais uma oportunidade histórica de se reinventar", afirmou.

Ele lembrou que diversos países têm instituições de desenvolvimento e defendeu que o BNDES faça parte desse momento. "BNDES foi alvo de grandes críticas no passado, mas estamos colocando hoje um ponto final", disse.