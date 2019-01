Nicole Kidman se inspira em detalhe de Kate Middleton para look do Globo de Ouro

08/01/2019 | 12:13



Para desfilar pelo tapete vermelho do Globo de Ouro, que ocorreu no último domingo, dia 6, a atriz Nicole Kidman se inspirou em Kate Middleton e usou um penteado que estava preso por um prendedor de cabelo com veludo. O adereço tem ganhado cada vez mais adeptas e a esposa do príncipe William é uma das referências no uso dele. Recentemente, a Duquesa de Cambridge foi vista em dois eventos que rolaram na mesma semana usando um rabo de cavalo preso com a ajuda do acessório.

Outras celebridades também já aderiram a essa moda como Emily Ratajkowski, Margot Robbie e Mandy Moore.

Um dos principais benefícios desse estilo de penteado é o fato de ele ser estiloso e acessível, algo que agrada Kate. De acordo com a People, em lojas populares norte-americanas é possível achar itens parecidos no valor de três a quatro dólares (aproximadamente 15 reais).

E aí? Você gosta dessa provável tendência?