Sinal positivo

08/01/2019 | 12:56



A nomeação de dois representantes do Grande ABC para funções chaves da administração paulista indica que o governador João Doria (PSDB) deve destinar mais atenção às sete cidades que seus antecessores, especialmente Márcio França (PSB). Presidente do DEM em Santo André, Fernando Marangoni ocupa o cargo de secretário adjunto de Habitação. Já o ex-comandante regional da Polícia Militar coronel Mauro Cezar dos Santos Ricciarelli assume o posto de chefe de gabinete da Secretaria da Segurança Pública.Com a presença dos dois políticos da região, os pleitos do bloco certamente encontrarão mais eco nas mesas de decisões do poder paulista.

Marangoni e Ricciarelli atuarão em áreas bastante sensíveis para a população do Grande ABC. Não é garantia, mas o conhecimento que ambos têm da região pode ajudar na solução de impasses que se estendem há tempos. O deficit habitacional, por exemplo, é um dos principais problemas da região, que sofre com submoradias e invasões – algo que se acentua com o fato de as sete cidades estarem, em boa parte, localizadas em áreas de proteção ambiental ou de mananciais.

Também na Segurança as sete cidades aguardam por medidas que possam reduzir a sensação de medo da população. É preciso dizer que as estatísticas só não são maiores porque boa parte das vítimas, frustradas com a ineficiência das polícias, deixa de dar queixa da violência sofrida. Ricciarelli e Marangoni terão muito trabalho pela frente.

Pela experiência que acumularam, cada um em seu segmento, os dois sabem bem o dever de casa. A primeira tarefa é trabalhar com empenho e destemor para honrar o convite feito pelo governador. Depois de anos de descaso do Palácio dos Bandeirantes com as sete cidades, sempre denunciado por este jornal, como pode ser conferido nos arquivos, espera-se que Doria adote postura diferente, olhando para o Grande ABC com a atenção e o respeito que o bloco merece. A convocação de dois nomes da região para o núcleo do governo é sinal altamente positivo. Que não seja o único.