Susan Boyle é ovacionada ao se reencontrar com Simon Cowell no America's Got Talent após nove anos

08/01/2019 | 11:13



Susan Boyle fez uma aparição triunfal no America''s Got Talent e se reencontrou com Simon Cowell pela primeira vez em nove anos! A participante do Britain''s Got Talent, que ficou em segundo lugar na competição de 2003, subiu ao palco do reality show para competir na edição The Champions, que reuniu competidores que ganharam ou que quase ganharam algum programa musical.

A cantora novamente surpreendeu a todos ao cantar sua própria versão de Wild Horses, canção clássica dos Rolling Stones. Porém, antes de subir ao palco, relembrou como foi aquela primeira vez que participou do Britain''s Got Talent, em que era visível no rosto das pessoas da plateia e - do próprio Simon -, que ela parecia não pertencer ali. Até o momento em que cantou I Dreamed a Dream:

- A maioria das pessoas na plateia estava rindo, mas eles olharam para a minha boca e aquilo pareceu mudar. Você não espera que as pessoas fiquem animadas por você. Fico feliz por ter pisado naquele palco, recorda a escocesa, de 57 anos de idade.

Antes de reencontrar Simon, Susan ainda declarou:

- (Estou) animada para mostrar ao Simon o quanto eu cresci desde a última vez que ele me viu. É a minha oportunidade de ouro.

Após se apresentar, e ser ovacionada, a cantora só ouviu elogios, principalmente de Simon:

- Sabe, Susan, eu não consigo pensar em nenhum outro participante que definiu melhor o programa do que você. Você é única. (...) Estou absolutamente emocionado por você estar aqui, disse.

Já Mel B, a outra jurada do programa, definiu a voz dela como angelical.