Leo Alves



08/01/2019 | 11:18

Um recall da Toyota envolvendo o Prius foi anunciado nos últimos dias. Por conta de um defeito em um dispositivo de segurança do sistema híbrido, os modelos fabricados entre 2011 e 2013 precisam comparecer a uma concessionária.

Segundo a montadora, em raras situações, o dispositivo pode não acionar o modo de segurança de maneira ideal. Essa falha pode causar redução de potência do motor e da velocidade, podendo ocorrer a parada total do veículo durante a condução.

Para corrigir o problema, a Toyota vai realizar uma reprogramação no módulo de controle do sistema híbrido do veículo. O conserto será feito a partir de 14 de fevereiro.

Recall da Toyota: modelos envolvidos

Abaixo, confira a relação dos modelos convocados.