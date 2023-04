O que fazer em Naples, Flórida – 6 atrações incríveis e dicas

Paulo Basso Jr.

Paradise Coast. O nome da região não podia soar melhor para quem deseja saber o que fazer em Naples, na Flórida. Localizado no litoral oeste da Flórida, a cerca de duas horas de carro de Miami, o destino é um dos mais bonitos e sofisticados dos EUA.

Para mim, foi uma grande surpresa saber que ali, nos arredores de Miami, existia uma praia tão descolada, boa para relaxar e também para fazer compras. Por isso, preparei este post para que você também aproveite as principais atrações de Naples.

O que fazer em Naples, Flórida

Paulo Basso Jr. Pôr do sol em Naples, na Flórida

Vizinha de Marco Islands, onde há boas opções de resorts, e Everglades, base do parque homônimo onde rolam famosos passeios de barco a hélice para ver crocodilos, Naples é destino de milionários americanos e estrangeiros em busca de boas praias, hotéis luxuosos, lojas de grife e restaurantes de boa qualidade.

Entre os pontos turísticos locais, destacam-se as faixas de areia mais limpas e bem preservadas da Flórida, o Naples Pier, um lugar perfeito para curtir o pôr do sol, e a Third Street South, rua com lojas de grife e restaurantes de alto nível.

Aqui estão as atrações que não podem ficar de fora de um roteiro em Naples:

Third Street South Tour de patinete motorizada Naples Beach e Naples Pier Tour de barco no pôr do sol Waterside Shops Naples Botanical Garden

Para facilitar sua vida na hora de visitar Naples, dividi este artigo em tópicos:

6 atrações em Naples, Flórida

Como chegar a Naples

Seguro viagem EUA

Onde comer em Naples

Onde ficar em Naples

Dicas para viajar aos EUA

E aí, pronto para descobrir essa praia incrível na costa oeste da Flórida?

6 atrações em Naples, Flórida

Confira o que fazer em Naples, Flórida:

1 – Third Street South

Paulo Basso Jr. Third Street South, em Downtown Naples

Assim como Nova York, a cidade também tem sua 5th Ave, o coração pulsante da área. Só que em Naples ela se chama Third Street South. O lugar é perfeito para caminhadas, de dia e de noite. Ali é possível ver muita gente bonita e bronzeada, desfilando com elegância, muitas vezes, em suas Ferraris, Lamborghinis e Mercedes.

A temperatura, ensolarada em praticamente todo o ano, contribui para o alto astral e as visitas às lojas da região, muitas delas de grifes internacionais famosas. A rua também é palco também de galerias de arte e restaurantes deliciosos, como o The Continental, especializado em cortes de carnes nobres. Espaçoso, é um ótimo lugar para provar drinques, como mojitos e margaritas.

2 – Tour de patinete motorizada

Paulo Basso Jr. Trike Tour por Naples

Uma maneira original de conhecer Naples é fazer um tour guiado de trike. Trata-se de uma espécie de patinete motorizada, bem fácil de pilotar. Você pode ir sentado ou em pé, apenas movendo a manopla para acelerar ou frear, sem qualquer risco.

O passeio, promovido pela Trike Tours USA, custa US$ 74 e dura 90 minutos. O tempo é suficiente para visitar Downtown (o centrinho charmoso) e a marina em torno do Naples Bay Resort – hotel que carece de uma reforma por dentro, mas por fora esbanja charme ao lembrar Portofino, na Itália.Também dá para chegar próximo das praias, rodeadas por mansões que custam, no mínimo, US$ 5 milhões. Peça para o guia deixá-lo ir até o Naples Pier, o ponto turístico mais espetacular da região, para fechar o passeio com chave de ouro.

Endereço : 1200 5th Ave S, Naples

Horário: diariamente, das 8h às 21h

3 – Naples Beach e Naples Pier

Paulo Basso Jr. Pôr do sol no Naples Pier

As praias de Naples são gostosas, com areias brancas banhadas por um mar de azul intenso e limpo. Ali dá para caminhar, fazer ioga ou apenas ficar observando a água, de olho nos golfinhos que, o tempo todo, dão o ar da graça com saltos graciosos.

No fim da tarde, todo mundo segue para o Naples Pier, para curtir o pôr do sol. A imagem com o astro-rei se pondo no mar, por trás do píer de madeira, com o céu hora alaranjado, hora rosa, é espetacular.

Uma boa dica é não ficar em cima do píer para curtir o momento, mas na areia, de onde se tem um cenário mais harmonioso.

4 – Tour de barco no pôr do sol

Paulo Basso Jr. Cruzeiro no Golfo do México

Também dá para ver o pôr do sol no Golfo do México ao fazer um passeio no fim da tarde a bordo de embarcações. No trajeto, é possível ver diversas mansões de frente para o mar.

Há ainda tours de barco em que é possível ver golfinhos, peixes-bois e outros animais. Tudo isso enquanto o astro-rei se despede, formando um cenário belíssimo.

5 – Waterside Shops

Paulo Basso Jr. Waterside Shops, em Naples

Apesar do litoral privilegiado, Naples oferece uma série de experiências interessantes longe da praia. Quem gosta de compras, por exemplo, não pode deixar de visitar o sofisticado shopping Waterside Shops.

Palco de grifes como J. Crew, Lululemon, Nordstrom e Salvatore Ferragamo, o lugar esbanja elegância. Vá até lá com calma para explorar as principais lojas.

Endereço : 5415 Tamiami Trail N, Naples

Horário: de segunda a sábado, das 10h às 18h, e de domingo, das 11h às 17h

6 – Naples Botanical Garden

Paulo Basso Jr. Naples Botanic Garden

Outra grande atração de Naples é o Naples Botanical Garden. Charmoso, o Jardim Botânico conta com áreas dedicadas à flora dos Estados Unidos, do Caribe e do Brasil, com direito até a referências a Burle Marx.

Endereço : 4820 Bayshore Dr, Naples

Horário: diariamente, das 9h às 17h

Como chegar a Naples

Naples fica na costa leste da Flórida, em uma região chamada Paradise Coast, a cerca de 200 km de Miami, O melhor jeito de chegar lá é de carro, seguindo pela rodovia I-75. O tempo de viagem geralmente varia de duas a três horas, dependendo do tráfego e das condições da estrada.

Na hora de alugar um carro na Flórida, recomendo consultar este comparador online, que verifica os melhores preços e as melhores empresas que trabalham na região.

Seguro viagem EUA

Ao ir para Flórida ou qualquer outro destino dos EUA, não deixe de fazer um seguro viagem. Afinal, os custos com saúde no país são caríssimos e todos estão sujeitos a imprevistos.

Caso você tenha comprado as passagens aéreas com cartão de crédito, verifique se você não tem direito a um plano de seguro viagem. Do contrário, entre neste comparador online, que vasculha as principais seguradoras de viagem com pacotes nos EUA em busca dos melhores preços, sem que você precise ficar entrando no site de cada uma delas.

Assim, você economiza e ainda ganha tempo na hora de fechar o seguro viagem para os EUA. Depois de fazer sua escolha, use o cupom abaixo na caixa “Cupom de desconto” e ganhe 15% de desconto.

Seguro viagem EUA – Pesquise as melhores opções do mercado e ganhe 15% de desconto ao usar o cupom ROTADEFERIAS15 neste comparador online.

Onde comer em Naples

Paulo Basso Jr. The Continental

Uma série de bons restaurantes se descortinam em Downtown, mas, para sair do trivial em Naples, experimente os seguintes:

The Continental , com ótimos cortes de carne e um pátio belíssimo.

, com ótimos cortes de carne e um pátio belíssimo. Local , que só trabalha com ingredientes da região.

, que só trabalha com ingredientes da região. 21 Spices , especializado em comida indiana.

, especializado em comida indiana. True Food Kitchen , com pratos frescos e saudáveis.

, com pratos frescos e saudáveis. Timeless, com boas pizzas.

Onde ficar em Naples

É possível ficar perto da praia ou em Downtown, sobretudo nos arredores da Third Street South. Veja algumas opções de hotéis na região:

The Ritz-Carlton, Naples

Paulo Basso Jr. The Ritz-Carlton, Naples

Com ambientes comuns belíssimos, cercados de jardins, além de quartos espaçosos, este é um dos hotéis mais luxuosos de Naples. Destaque para o bar externo, perfeito para tomar um drinque e apreciar o pôr do sol. É aberto, também, a não hóspedes.

—

Inn at Pelican Bay

Hotel-butique indicado para quem busca ambientes mais sofisticados. Fica perto de Vanderbilt Beach e em frente ao shopping Mercato, que dispõe de um cinema, restaurantes e lojas.

—

Cove Inn on Naples Bay

Localizado na baía de Naples e a cerca de cinco minutos de carro de Downtown, este hotel conta com restaurantes e quartos com varanda privativa, dos quais se tem uma linda vista da praia. Destaque ainda para a piscina.

—

Hawthorn Suites by Wyndham Naples

Próximo à I-75, este hotel fica mais afastado das principais atrações de Naples, mas é uma boa opção para quem procura boa relação custo-benefício. Tem piscina e quartos confortáveis.

—

