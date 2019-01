Naples: o melhor da Flórida pertinho de Miami

Paulo Basso Jr.



08/01/2019 | 11:18

Paradise Coast. O nome não podia soar melhor para a região em que fica Naples, na Flórida, a cerca de duas horas de carro de Miami.

Pôr do sol em Naples, na Flórida

Vizinha de Marco Islands, dona de bons resorts, e Everglades, base do parque homônimo onde rolam famosos passeios de barco a hélice para ver crocodilos, Naples é destino de milionários americanos (que vão para lá para se aposentar) e estrangeiros em busca de boas praias, hotéis luxuosos, lojas de grife e restaurantes de boa qualidade.

Quinta Avenida de Naples

Assim como Nova York, a cidade também tem sua 5th Ave, o coração pulsante da área. O lugar é perfeito para caminhadas, de dia e de noite. Ali é possível ver muita gente bonita e bronzeada, desfilando com elegância, muitas vezes, em suas Ferraris, Lamborghinis e Mercedes.

3th Ave, em Downtown Naples

A temperatura, ensolarada em praticamente todo o ano, contribui para o alto astral e as visitas às lojas da região, muitas delas de grifes internacionais famosas. As mais luxuosas se concentram na 3th Ave, palco também de galerias de arte e restaurantes deliciosos, como o The Continental, especializado em cortes de carnes nobres. Espaçoso, é um ótimo lugar para provar drinques, como mojitos e margaritas.

Patinete descolada

Uma maneira original de conhecer Naples é fazer um tour guiado de trike. Trata-se de uma espécie de patinete motorizada, bem fácil de pilotar. Você pode ir sentado ou em pé, apenas movendo a manopla para acelerar ou frear, sem qualquer risco.

Trike Tour por Naples

O passeio, promovido pela Trike Tours USA, custa US$ 45 e dura 90 minutos. O tempo é suficiente para visitar a Downtown (o centrinho charmoso) e a marina em torno do Naples Bay Resort – hotel que carece de uma reforma por dentro, mas por fora esbanja charme ao lembrar Portofino, na Itália.

Também dá para chegar próximo das praias, rodeadas por mansões que custam, no mínimo, US$ 5 milhões. Peça para o guia deixá-lo ir até o Naples Pier, o ponto turístico mais espetacular da região, para fechar o passeio com chave de ouro.

Praia e Naples Pier

As praias de Naples são gostosas, com areias brancas banhadas por um mar de azul intenso e limpo. Ali dá para caminhar, fazer ioga ou apenas ficar observando a água, de olho nos golfinhos que, o tempo todo, dão o ar da graça com saltos graciosos.

Pôr do sol no Naples Pier

No fim da tarde, todo mundo segue para o Naples Pier, para curtir o pôr do sol. A imagem com o astro-rei se pondo no mar, por trás do píer de madeira, com o céu hora alaranjado, hora rosa, é espetacular. Uma boa dica é não ficar em cima do píer para curtir o momento, mas na areia, de onde se tem um cenário mais harmonioso.

Pôr do sol no Golfo do México

Também dá para ver o pôr do sol no Golfo do México ao fazer um passeio no fim da tarde a bordo do navio Naples Princess. No trajeto é possível ver diversas mansões de frente para o mar. O auge se dá quando o astro-rei resolve “se esconder” atrás da linha do horizonte. Em boa companhia, com champanhe ou um coquetel de frutas, o romantismo paira no ar.

Cruzeiro no Golfo do México

Outros passeios em Naples

Apesar do litoral privilegiado, Naples oferece uma série de experiências interessantes longe da praia. Quem gosta de compras, por exemplo, não pode deixar de visitar o sofisticado shopping Waterside Shops. Palco de grifes como J. Crew, Lululemon, Nordstrom e Salvatore Ferragamo, o lugar esbanja elegância.

Waterside Shops, em Naples

Outro destino que vale conhecer por lá é o Naples Botanical Garden. Charmoso, o Jardim Botânico conta com áreas dedicadas à flora dos Estados Unidos, do Caribe e do Brasil, com direito até a referências a Burle Marx.

Naples Botanic Garden

Gastronomia

Uma série de bons restaurantes se descortinam em Downtown, mas, para sair do trivial em Naples, experimente o Local, que só trabalha com ingredientes da região; o 21 Spices, especializado em comida indiana; o True Food Kitchen, com pratos frescos e saudáveis; e o Timeless, com boas pizzas.

