Rebeca Abravanel surge no Instagram pela primeira vez com ilustração feita por amigo de Alexandre Pato

08/01/2019 | 11:04



Rebeca Abravanel se rendeu ao Instagram de uma forma super engraçada! Depois de passar meses postando apenas Stories, a filha número cinco de Silvio Santo estreou com uma caricatura dela como personagem do programa Os Simpson e o motivo da postagem foi bem legal!

Apesar de ainda não ter falado sobre o assunto, ao que tudo indica a apresentadora do programa Roda a Roda está de romance com Alexandre Pato, jogador de futebol, que foi a causa da postagem. Ele foi a ponte para que o ilustrador italiano, Stefano Monda - conhecido por desenhar jogadores no estilo seriado -, pudesse criar a caricatura para Rebeca.

Nos comentários da publicação, Pato não deixou de elogiar o trabalho do amigo e a própria Rebeca também agradeceu ao marcar Stefano e Pato com corações.

Curiosamente, assim que a foto foi publicada, torcedores do São Paulo também lotaram o Instagram de Rebeca ao pedirem pela volta do jogador ao time, onde ele jogou entre 2014 e 2015. Ainda assim, a maioria dos comentários era mesmo de seguidores da apresentadora pelo tão esperado primeiro post.

Postou foto, amém, igreja!, brincou um fã-clube.

O milagre aconteceu, Brasil!, comemorou outra página.

Sentada esperando o Pato, comentou mais uma seguidora.

Rebeca e Pato foram vistos juntos pela primeira vez no início de dezembro, durante passeio em um shopping luxuoso de São Paulo. Ela, que tem 38 anos de idade, foi casada duas vezes. Já Pato teve um rápido affair com a modelo canadense Danielle Knudson. Antes, o jogador já havia se relacionado por três anos com a atriz Fiorella Mattheis e foi casado com Sthefany Brito.